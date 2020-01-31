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31 января • обновлено в 13:35
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"Вы крепость между Европой и авторитаризмом!" Помпео в Киеве мощно поддержал Украину. Видео

4.2т
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Государственный секретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев 31 января высказал колоссальную поддержку его страны Украине.

Выступая в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, он заверил, что США будет всегда поддерживать нашу страну в борьбе за свободу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Помпео и Зеленский

Помпео и Зеленский

"Наблюдаю прогресс в Украине. Украинцы должны знать, что Украина – не просто географическое сердце Европы. Это оплот, крепость между Восточной Европой и авторитаризмом. Это страна, которая кормит европейцев, поддерживает трубы, которые греют их. 14 000 украинцев погибло, множество раненых в конфликте на Донбассе. США видит Украину, которая борется за свободу и демократию. Мы поддерживаем вас в этом!" – сказал Помпео.

Кроме того, госсекретарь США заверил, что Вашингтон никогда не допустит признания мировой общественностью законности оккупации Крыма Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Помпео прибыл с официальным визитом в Украину в четверг, 30 января. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Андреем Загороднюком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

  • Помпео говорил, что намерен "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины" и принять участие в церемонии памяти погибших на Донбассе.

  • На встрече с Зеленским госсекретарь США обсудит борьбу с коррупцией. А уже 1 февраля глава Госдепа отправится в Минск (Беларусь).

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Майк Помпео Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлота ссыцо кипятком от благовения!
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4
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
слова-слова) на деле-то что?) eбут xoxлов и харкают им в лицо)
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5
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Суть речей Помпео: смысл существования Украины - пакостить России. Вплоть до последнего украинца. Всем ли украинцам нравится такая цель?
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