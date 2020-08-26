Помпео поздравил Зеленского с месяцем без потерь на Донбассе

Государственный секретарь США Майк Помпео поздравил президента Украины Владимира Зеленского с тем, что на Донбассе уже 31 день нет боевых потерь.

Об этом глава государства написал в Twitter по результатам телефонного разговора с главой Госдепа.

"Поговорил с Помпео. Госсекретарь приветствовал установление режима тишины на Донбассе. 31 день боевых потерь среди военных нет", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что это стало возможным и "благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы".

Также Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе и ситуацию в Беларуси.

Президент Украины обсудил перемирие на Донбассе с госсекретарем США (Twitter Владимира Зеленского)

Зеленский отметил важность финансовой поддержки со стороны США и значение сотрудничества в сфере безопасности.

Также он проинформировал госсекретаря об усилиях Украины для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на востоке страны.

В свою очередь Помпео поприветствовал достижение перемирия на Донбассе и заверил в поддержке со стороны США.

Говоря о ситуации в Беларуси, Зеленский отметил, что Украина никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы любой страны.

Президент добавил, что не допустит вмешательства с украинской стороны в американский избирательный процесс, а любые "попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след совместных противников Украины и США".

(Twitter Владимира Зеленского)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что война на Донбассе закончится до конца 2020 года.