Помпео поздравил Зеленского с месяцем без потерь на Донбассе

Государственный секретарь США Майк Помпео поздравил президента Украины Владимира Зеленского с тем, что на Донбассе уже 31 день нет боевых потерь.

Об этом глава государства написал в Twitter по результатам телефонного разговора с главой Госдепа.

"Поговорил с Помпео. Госсекретарь приветствовал установление режима тишины на Донбассе. 31 день боевых потерь среди военных нет", – отметил Зеленский.

Президент Украины обсудил перемирие на Донбассе с госсекретарем США (Twitter Владимира Зеленского)

Президент добавил, что это стало возможным и "благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы".

Также Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку территориальной целостности Украины.

(Twitter Владимира Зеленского)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что война на Донбассе закончится до конца 2020 года.

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