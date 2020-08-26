МоваЯзык

Топ-темы:

Помпео поздравил Зеленского с месяцем без потерь на Донбассе

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
1,1 т.
Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины

Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины.

Государственный секретарь США Майк Помпео поздравил президента Украины Владимира Зеленского с тем, что на Донбассе уже 31 день нет боевых потерь.

Об этом глава государства написал в Twitter по результатам телефонного разговора с главой Госдепа.

"Поговорил с Помпео. Госсекретарь приветствовал установление режима тишины на Донбассе. 31 день боевых потерь среди военных нет", – отметил Зеленский.

Президент Украины обсудил перемирие на Донбассе с госсекретарем США

Президент Украины обсудил перемирие на Донбассе с госсекретарем США (Twitter Владимира Зеленского)

Президент добавил, что это стало возможным и "благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы".

Также Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку территориальной целостности Украины.

(Twitter Владимира Зеленского)

(Twitter Владимира Зеленского)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что война на Донбассе закончится до конца 2020 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

УкраинаВойна на ДонбассеМайк ПомпеоВладимир Зеленский
Поделиться в Facebook
  2. Политика