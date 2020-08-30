Помпео обсуждал с Зеленским "пагубные" инвестиции Китая и агрессию России

Мирослав Семенюк Политика 09:23, 30.08.2020 Обновлено: 09:26, 30.08.2020

Государственный секретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 августа обсудил "пагубные" инвестиции Китая и агрессию России.

Как говорится на официальном сайте Госдепа, Помпео выразил озабоченность США по поводу "пагубных" инвестиций КНР в Украину, включая попытки Пекина приобрести производителя двигателей "Мотор Сич".

Также Помпео и Зеленский обсудили события в Беларуси, текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19, достижение дипломатического урегулирования агрессии России на востоке Украины.

Госсекретарь поздравил украинский народ с Днем независимости 24 августа и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать украинцев, чтобы продвигать верховенство закона, способствовать экономическому росту, привлекать иностранные инвестиции и устранять "повальную коррупцию, которая ограничивает потенциал Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал, что Помпео поздравил его с тем, что на Донбассе уже 31 день нет боевых потерь.

26 августа Зеленский встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом во время рабочей поездки в Кривой Рог.

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