Откровенные фото и Sex Machine: что известно о помощниках "слуг народа"

Верховная Рада Украины — не только народные депутаты в сессионном зале. Это и их помощники. Стать "посіпакой" во многих случаях непросто, хотя немало людей попадают в кулуары парламента и без особых проблем.

В связи с этим OBOZREVATEL решил собрать подборку местами ярких и немного странных помощников народных депутатов 9-го созыва. Среди них есть модели и визажисты.

Этот текст о:

том, кто такие помощники и что они делают;

самых интересных “посіпаках” парламента. Тут и модели, и даже мужья народных избранников;

Кто у нас самые яркие?

OBOZREVATEL не поленился и нашел самых интересных помощников. Например, нардеп от “Слуги” Николай Тищенко решил взять себе в “посіпаки” 22-летнюю модель Марьяну Михолап. В 2018 году Марьяна закончила изучать экономическую кибернетику в Киевском национальном экономическом университете.

Ранее Михолап участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина" (в 2017 году) и активно снималась в фотосессиях. Оценивая ее профиль несложно догадаться: девушка — профессиональная модель. Теперь же на ее странице можно рассмотреть фотографии на фоне украинского парламента.

Марьяна Михолап "Радио Свобода"

Марьяна Михолап "Радио Свобода"

Еще одна помощница-модель засветила у народного депутата Ростислава Тистыка из Львовской области. Зовут ее Ольга Гадовская и ей 23 года.

Девушка — магистр права и получила образование во Львовском государственном университете внутренних дел. Судя по ее странице в Instagram, девушка обладает модельной внешностью, активно путешествует и любит селфи.

Ольга Гадовская

Ольга Гадовская

Ольга Гадовська

Ольга Гадовская

Оформлена у Тистыка она на платной основе, поэтому за свою работу будет получать деньги из бюджета.

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Гордится своим "достоинством" и сын первого помощника президента Сергея Шефира Никита. Он работает помощником народного депутата Юрия Киселя. Просто посмотрите на фото Шефира-младшего, который трудится в парламенте на платной основе.

Никита Шефир

А вот народный депутат Алексей Мовчан взял себе в помощницы 24-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко. Согласно информации в ее резюме, она хореограф-постановщик. Окончила Харьковскую государственную академию культуры. Как танцовщица работала в турецких отелях и на круизном лайнере.

"Впоследствии Гриценко переквалифицировалась в свадебного администратора и, похоже, продолжает совмещать эту работу с работой помощника депутата", — говорится в сообщении. Добавим, что девушка является дочерью секретаря Кременчугского горсовета Юрия Гриценко.

Валерия Гриценко

Валерия Гриценко Радио Свобода

Валерия Гриценко Радио Свобода

Смешная ситуация получилась с народным депутатом от Запорожской области Мариной Никитиной. Она оформила на платной основе помощниками мужа и свою визажистку.

В команде жены муж Александр будет выполнять такие функции: обработка обращений граждан, встречи с избирателями, функции водителя и охранника, и "это все в ненормированный график".

Вторая помощница Виктория Гужва называет себя в соцсетях визажистом, бровистом, бизнес-коучем, маркетологом. Имеет опыт в бьюти-сфере около 9 лет. Кроме того, занимается магазином косметики.

"Мы познакомились в Пологах во время работы в избирательных комиссиях. Идейный человек, честный и неподкупный. Будет вести документооборот, работать с корреспонденцией и СМИ", — пояснила Никитина.

Правда, после публикации этой новости на OBOZREVATEL нардеп призналась, что сделала неправильно и пообещала перевести мужа на безоплатную основу, на общественных началах.

"Вы, в этой части, может, и правы, я и сама это понимаю, потому что, когда регистрировала документы, даже не задумалась над этой частью вопроса. Поэтому, видимо, по приезду из округа, переведу Александра на общественные основы или минималку, которую отдадим на благотворительность! Обязательно отчитаюсь об этом и спасибо, что навели на правильную мысль", — призналась народный депутат.

Часто народные депутаты оформляют помощниками и своих родственников. Правда, на общественных началах (то есть бесплатно). К примеру, супруга Юрия Корявченкова (Юзик) Татьяна, числится как помощник народного депутата.

Юрий Корявченков

Сразу стоить сказать, помощники у нардепов меняются практически ежедневно. Поэтому уже через месяц картина может измениться. К примеру, по информации OBOZREVATEL, народный депутат от “Слуги народа” Андрей Стрихарский всего за месяц работы уже успел поменять 5 помощников. И подобные ситуации не единичны.

Зарплата помощников

Кто такой помощник народного депутата? Человек, который организовывает работу нардепа. Это официальная должность и она закреплена в законе. Негласно помощники называют себя “посіпаки”.

В сети несложно найти одноименный онлайн-проект, созданный организацией “Канцелярская Сотня”. Там можно узнать, кто и где работал, в какое время.

Не вдаваясь в скучные аспекты украинского законодательства, на ум приходит сразу несколько видов “посіпак”, а именно:

Студенты. Их нанимают чаще всего за минимальные деньги или и вовсе бесплатно. Для них это хорошая практика и возможность “засветиться” в парламенте, а нардепам попросту сэкономить.

Помощники 24/7. Такими людьми могут быть и студенты, но чаще всего это люди на зарплате. Эти “посіпаки” бегают по парламенту круглые сутки и делают большую часть работы. Часто они получают немного, хотя ответственности на них хоть отбавляй;

Помощники на местах. Чаще всего эти люди встречаются у мажоритарщиков. Они работают в их родных округах, помогают встречаться с избирателями и так далее. В парламенте они фактически никогда не бывают;

Пресс-секретари. Чаще всего их берут себе нардепы, дающие комментарии СМИ. Задача пресс-секов — быть на телефоне и полностью следить за планами на день своего шефа;

"Решалы". Эти люди ходят с “корочкой”. Они являются доверенными лицами избранников и решают абсолютно разные задачи.

Верховная Рада

Ну, и сколько же получают помощники? От нуля и до… Все зависит от состоятельности (или щедрости) их босса. Но в целом каждому нардепу по закону выделяют чуть менее 50 тысяч ежемесячно, минус налоги. Поэтому средняя зарплата помощников где-то 17 тысяч гривен.

Важно отметить: в Верховной Раде работает огромное количество компетентных и грамотных помощников. Людей, которые добросовестно выполняют свою работу и порой получают за это небольшие деньги. Автор материала уважает их труд.

Также автор не может объективно оценить профессиональные качества всех героев публикации, поэтому старается этого не делать.

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