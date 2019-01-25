Помощника Дубневича объявили в розыск из-за хищения 93 млн грн ''Укрзалізниці''

Помощника народного депутата Украины (БПП) Ярослава Дубневича, бывшего чиновника ПАО "Укрзалізниця", которому сообщили о подозрении в завладении 93,27 млн грн компании, объявили в розыск.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили, что по версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем.

"Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 27, части 2 статьи 28, части 1 статьи 205, частях 2,3 статьи 27, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины", — сказано в сообщении НАБУ.

НАБУ Bihus.info

В бюро добавили, что поскольку в ходе расследования получены сведения о том, что помощник нардепа скрывается от следствия, 23 января его объявили в розыск.

"Общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО "Укрзалізниця" составляет восемь человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов", — отметили в НАБУ.

Напомним, в конце 2018 года глава САП Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.

НАБУ и СБУ расследует несколько уголовных производств, в которых фигурируют должностные лица "Укрзалізниці" и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму свыше 1,4 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детективы НАБУ сообщили семерым о подозрении в завладении 93,3 млн гривен "Укрзалізниці". Следствие установило, что с декабря 2015 года до марта 2017 года подозреваемые организовали закупку стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами "Центра обеспечения производства" УЗ.

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