Помощник Стефанчука стал главой Хмельницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета председателем Хмельницкой областной государственной администрации.

Об этом сказано в указе главы государства №864/2019.

"Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации", – говорится в документе.

При этом предыдущим указом №863/2019 Зеленский уволил Владимира Кальниченко с должности от временного исполнения обязанностей председателя Хмельницкой ОГА.

Дмитрий Габинет родился 9 августа 1982 года в Хмельницком. Получил высшее образование в Хмельницком университете управления и права. Второе высшее образование получил в Польше – Университет им. Адама Мицкевича.

С 2014 года возглавлял общественную организацию "Фортпост Народовластие". На выборах 2014 года в Верховную Раду был наблюдателем в ОИК № 187, где представлял партию "Сильная Украина" Сергея Тигипко.

Дмитрий Габинет Хвиля

В 2017 году стал главой Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS, задачей которого является предоставление помощи по вопросам поступления в польские вузы.

Во время внеочередных парламентских выборов 2019 года был наблюдателем на округе № 188, где представлял ОО "Всегда рядом! За Хмельнитчину!", которой руководит Виолетта Лабазюк – жена нардепа Сергея Лабазюка.

После начала работы Верховной Рады ІХ созыва был помощником народного депутата Николая Стефанчука из "Слуги Народа".

В декларации за 2018 года Габинет указал земельный участок в Новоушицком районе площадью 470 квадратных метров. Вместе с матерью Габинет владеет квартирой на 61,8 квадратных метра и гаражом на 21,9 квадратных метра. Также глава ОГА указал авто "Москвич" 1983 года выпуска.

Дмитрий Габинет Главред

За 2018 год Габинет заработал 51 тысячу 841 гривну. В банке наличными хранит 8 тысяч евро.

Также он работал также по совместительству и получал гонорары в таких учреждениях:

военная часть А 2339 – 33 тысячи 932 гривны;

Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Польша) – 161 тысяча 574 гривны (гонорар);

Винницкий региональный центр оценивания качества образования – 1440 гривен (гонорар).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Сергея Андрущенко заместителем главы СБУ.

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