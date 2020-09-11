Помощник Путина заявил, что Рада пересмотрит постановление о выборах на Донбассе

Верховная Рада якобы пересмотрит постановление о местных выборах в Украине касательно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

Такое заявление сделал заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак после встречи советников глав государств "нормандской четверки" в Берлине 11 сентября. Видео с его комментарием в YouTube опубликовал российский пропагандистский телеканал RT (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что на это якобы согласилась украинская сторона.

По словам Козака, принятие указанного документа "ухудшило ситуацию с урегулированием конфликта". Он считает, что постановление "противоречит Минским соглашениям".

"Договорились о том, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий то постановление, которое было принято 15 июля", – сказал представитель Путина.

Напомним, что Верховная Рада 15 июля назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. При этом выборы не будут проводиться в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 11 сентября, состоялась встреча советников в "нормандском формате".

После нее Дмитрий Козак заявил, что не видит оснований для проведения саммита глав Украины, Франции, Германии и России.

По его словам, удалось договориться о соблюдении режима прекращения огня на Донбассе. Также обсуждался вопрос подходов к Минским соглашениям и практических действий по их реализации.

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