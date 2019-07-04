"Помогает Путину": инвестаналитик разоблачил стратегию Коломойского

Заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что война на Донбассе является внутренним гражданским конфликтом – часть российской пропаганды, которую он транслирует с целью избежать американского правосудия.

Такое мнение в своем Facebook высказал инвестаналитик Сергей Фурса. По его словам, олигарх действует в интересах президента России Владимира Путина.

"Коломойского так прижали американцы, что он теперь готов транслировать любую российскую пропаганду. Просто у него нет выбора. И это понятно. Тут либо он уведет Украину в русский мир, либо Украина отведет его к прокурору. Причем американскому. И там он окажется не в Барышевском районном суде. И даже не шестом окружном административном. Порешать не выйдет. А значит это дорога в один конец. Дорога, которая, конечно же, не нравится олигарху. И ему очень хочется спрятаться", – написал он.

Коломойский и Путин

По словам Фурсы, избежать американского правосудия можно только в России, поэтому Коломойский якобы сотрудничает с Путиным.

"Лидеру РФ нужно снять санкции. А для этого нужно убрать Россию с повестки дня. Сделать переговоры прямыми. И тогда это только гражданский конфликт в Украине. Из-за языка. И Россия тут уже не причём. И не имея другого пути Коломойский помогает Путину. Ничего личного, только бизнес. В 2014 был врагом номер 1 для Путина, теперь – первый друг. И то и то – только бизнес. В 2014 году это позволяло садиться на потоки и выкачивать нефть, выводя деньги заодно из Привата, а теперь спасает его от наказания за грехи. И сейчас Коломойский так же активно продвигает план Путина-Медведчука, план капитуляции, как активно он играл роль патриота в 2014 году", – пояснил инвестаналитик.

Фурса также отметил, что существует опасность нового Майдана в случае, если Коломойский будет влиять на мнение президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля Коломойский заявил, о "гражданском конфликте" на Донбассе. По его словам, военные действия развернулись по вине США.

Ранее в мае в интервью Bihus.Info Коломойский уже называл войну на Донбассе гражданским конфликтом.

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