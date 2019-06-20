ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Помню его в КВН!" Путин сравнил Зеленского с трагедией

2.8тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин оценил актерские способности главы Украины Владимира Зеленского.

"Талантливый человек! Я помню его выступления в КВН в Москве. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видим, — не смешно. Это трагедия, а не комедия", — сказал он во время "Прямой линии" 20 июня.

Также глава РФ прокомментировал действиях Зеленского по решению конфликта на Донбассе.

"Будучи в Париже, он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда подобные конфликты решались бы без прямого диалога между сторонами", — отметил Путин.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Новости
Встреча с Путиным: Зеленский озвучил первые слова агрессору, тот ответил

"Шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин также во время "Прямой линии" ответил на вопрос о судьбе украинских моряков, которых российские военные захватили в Черном море.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
25
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Модераторы ссыкло
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Дело в том, что пока у Зеленского просто нет в руках реальной власти. Возможно, что после парламентских выборов он сможет это изменить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кацап Злой
Кацап Злой
Да уберите вы свои войска грёбаные и любителей руССкого мира из Донбасса и конфликт закончится через несколько дней.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel