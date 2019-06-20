"Помню его в КВН!" Путин сравнил Зеленского с трагедией

Президент России Владимир Путин оценил актерские способности главы Украины Владимира Зеленского.

"Талантливый человек! Я помню его выступления в КВН в Москве. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видим, — не смешно. Это трагедия, а не комедия", — сказал он во время "Прямой линии" 20 июня.

Также глава РФ прокомментировал действиях Зеленского по решению конфликта на Донбассе.

"Будучи в Париже, он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда подобные конфликты решались бы без прямого диалога между сторонами", — отметил Путин.

Путин и Зеленский

"Шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин также во время "Прямой линии" ответил на вопрос о судьбе украинских моряков, которых российские военные захватили в Черном море.

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