"Помнят режим Януковича": посол рассказал, чем Зеленский разозлил США

США с настороженностью относятся к инициативе президента Украины Владимира Зеленского о люстрации политических элит.

Такое заявление в интервью Укринформу сделал Валерий Чалый, которого ранее Зеленский уволил с должности посла Украины в Штатах.

"Здесь хорошо помнят авторитарный режим Януковича и очень настороженно воспринимают безосновательные атаки на тех, кто остановил агрессию России и, по сути, сохранил целостность Украины в трудные времена", – заявил Чалый.

По его словам, сейчас в США обращают внимание не только на форму, но и подходы новой украинской власти.

"Если к форме есть большой интерес в США, то к некоторым конкретным шагам появилось неоднозначное отношение и определенная осторожность в оценках", - добавил он.

Зеленский и Трамп obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский провел телефонный разговор с лидером США. Также появилась информация, что украинский президент может провести встречу с Трампом уже в конце лета.

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