Помешал коронавирус: в “Голосе” заявили, что полгода собирались в оппозицию

Решение о переходе партии “Голос” в оппозицию было принято полгода назад, но о неv не объявили из-за пандемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин. По его словам, тогда такое заявление выглядело бы “достаточно непродуктивно”.

Нардеп объяснил, почему его партия заявила о переходе в оппозицию.

“Почему мы были вынуждены перейти в оппозицию? Потому что нам власть обещала новые подходы, что в правительстве не будет людей, которые подозреваются в совершении коррупционных действий. Но сейчас мы видим, что на самом деле чем дальше, тем больше именно таких людей попадает в правительство. Складывается странная ситуация, что нам обещали посадки коррупционеров, но не посадки в министерские кресла", – сказал Юрчишин.

По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом стабилизировалась и партия наконец объявила о своем решении.

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Голос" объявила о переходе в оппозицию к существующей власти Украины, объяснив такое решение разочарованностью в ее политике.