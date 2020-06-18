Пользы от представителей ОРДЛО в ТКГ сейчас не будет, – Климкин

Привлечение представителей ОРДЛО к работе Трехсторонней контактной группы не даст серьезных политических решений.

Такое мнение выразил экс-глава МИД Павел Климкин в комментарии "24 каналу". При этом бывший министр положительно оценил привлечение новых членов в переговорах по Донбассу.

"Это очень позитивная история эмоционально, поскольку она размывает представительство Донбасса оккупационными администрациями. Но политически никаких результатов не даст, то есть пользы и выгоды от нее не будет", – пояснил он.

Дипломат отметил, что для разрешения военного конфликта на Донбассе нужно привлекать Запад и страны "Большой семерки".

"Что нужно Путину? Это, по меньшей мере, смягчение санкций, ведь это можно продать снаружи и это можно продать внутри. А сейчас в России немало проблем, а имидж власти и лично Путина, испытывает проблемы", – указал Климкин.

Экс-министр подчеркнул важность привлечения западных стран в переговоры по Донбассу.

"Если могут быть договоренности, то только от России с одной стороны и соответственно Западом и нами с другой стороны. И очень важно, чтобы договоренности были не только между Россией и Западом, чтобы нам потом на голову не надевали какие-то элементы, которые для нас будут сложными и будут влиять на национальную безопасность", – резюмировал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что группа представителей Украины в рамках ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе будет расширена.

Ранее журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан вошли в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.