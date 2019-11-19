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19 ноября • обновлено в 19:02
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"Ответит по любому вопросу": Поляков слил новую запись "слуг-решал" об Арахамии

3.6т
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Исключенный из "Слуги народа" народный депутат Антон Поляков обнародовал еще один фрагмент разговора бывших однопартийцев с полицией в Кривом Роге, в котором "решалы" прикрывались именем главы фракции Давида Арахамии.

Аудио появилось в Telegram-канале парламентария (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

На записи слышно, как кто-то из "слуг народа" рассказывал полицейским, что они могут всегда с ними посоветоваться. В частности Арахамия, по словам нардепов, может проконсультировать по любому вопросу с игорным бизнесом.

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Поляков слил новую запись "слуг-решал" об Арахамии

Поляков слил новую запись "слуг-решал" об Арахамии

"Он – уважаемый человек в Раде, встречается со всеми большими игроками бизнеса", – прозвучало в разговоре.

"Оказывается, наши "коллеги" прикрываются не только президентом, но и Давидом Арахамией. Самое интересное, что второй день гудит вся страна, от Зеленского, фракции и партии ноль реакции. Хоть сказали бы, как черниговский мэр, что это водители депутатов разговаривали с руководством полиции Кривого Рога. Ждёте третий фрагмент разговора?" – прокомментировал Поляков.

"Ответит по любому вопросу": Поляков слил новую запись "слуг-решал" об Арахамии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы еще два фрагмента разговора "слуг народа" с полицией Кривого Рога. Юрий Корявченков (Юзик) рассказывал правоохранителям, что и с кем "решать".

Также нардепы признались, что замминистра инфраструктуры Александра Клитина якобы попала на должность "через постель".

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персоны
Антон Поляков Юрий Корявченков Давид Арахамия
Место
Украина
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