Поляков рассказал о нападении: налетели и пытались задушить

Внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков рассказал, что полиции уже удалось найти машину, в которой ехали подозреваемые в его избиении и попытке задушить.

Однако о судьбе нападавших политику пока ничего неизвестно, пишет "Апостроф". Что касается самочувствия Полякова после ЧП, то оно, по словам парламентария, нормальное и позволяет ему работать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поляков подчеркнул, что его обидчики, в отличие от него, были в неадекватном состоянии во время конфликта.

"Я трезвый, адекватный. Полиция приняла заявление, в больницу я съездил, затем поехал на работу. Номера машины, все приметы я передал. После заседания комитета поеду в районное отделение полиции", – сказал политик.

В комментарии для "КП в Украине" Поляков также уточнил, что нападение на него произошло, когда он ждал такси на улице.

"В этот момент на меня напал неизвестный. Он вышел из рядом запаркованного авто и налетел на меня. Мужчина не просто махал руками, а пытался меня задушить", – вспоминает нардеп, отмечая, что какой-либо явной причины для конфликта не было.

По словам Полкова, ему удалось отбиться от злоумышленника самостоятельно, и тот быстро сбежал с места ЧП.

"А я вызвал полицию, дал показания и поехал в травмпункт. Снял "побои". У меня легкие телесные повреждения. Ничего критического", – подчеркнул парламентарий.

Отвечая на вопрос, почему нападение произошло в столь позднее время (4:30 утра), Поляков отметил, что в последнее время имеет очень насыщенный график.

"А из-за стартующей избирательной кампании он стал еще плотнее. Перед пленарным заседанием 2 сентября у меня должна была быть одна рабочая встреча. Но вместо этого пришлось ехать в травмпункт. Знаете, мне давно уже говорили: "Антон, с твоим графиком и активностью, ты как-то "доходишься". Вот, сбылись прогнозы. Теперь всерьез подумаю, чтобы нанять себе водителя", – сказал Поляков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

утром 2 сентября в Киеве неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова. Происшествие произошло на рассвете около кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.

Два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват".

Вскоре заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что инцидент не связан с политической деятельностью Полякова.

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