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1 декабря • обновлено в 06:25
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Исключенный из "Слуги народа" нардеп сорвал "атаку Джокера": фотофакт

5.6т
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Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков заподозрил, что с ним пытался пообщаться пранкер Джокер, который устроил "охоту" на парламентариев.

Подтверждающую переписку он показал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Полякову пришло сообщение якобы от нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины, против которой открыли уголовное производство за угрозы в сторону президента Владимира Зеленского.

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Поляков сорвал "атаку Джокера": обнародована переписка

Поляков сорвал "атаку Джокера": обнародована переписка

"Привет, прошу поддержать меня! Спасибо!" – написала она. Однако Поляков заметил, что номер телефона контакта, который у него, вероятно, был записан, отсутствует.

Поляков сорвал "атаку Джокера": обнародована переписка

Поляков сорвал "атаку Джокера": обнародована переписка

Telegram-канал Антона Полякова

Поляков сорвал "атаку Джокера": обнародована переписка

Поляков сорвал "атаку Джокера": обнародована переписка

Telegram-канал Антона Полякова

"Джокер, дружище, это ты? Или это Богдан с Рябошапкой балуются?" – сыронизировал Поляков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее попавшая в секс-скандал бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина разоблачила пранки Джокера. Он потроллил ее в ответ.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Джокер Антон Поляков
Место
Украина
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Ну просто победа при Каннах! Незабаром новиною буде срав чи ні якийсь хоч трохи відомий поц?
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