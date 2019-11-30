Исключенный из "Слуги народа" нардеп сорвал "атаку Джокера": фотофакт

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков заподозрил, что с ним пытался пообщаться пранкер Джокер, который устроил "охоту" на парламентариев.

Подтверждающую переписку он показал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Полякову пришло сообщение якобы от нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины, против которой открыли уголовное производство за угрозы в сторону президента Владимира Зеленского.

Поляков сорвал "атаку Джокера": обнародована переписка

"Привет, прошу поддержать меня! Спасибо!" – написала она. Однако Поляков заметил, что номер телефона контакта, который у него, вероятно, был записан, отсутствует.

Поляков сорвал "атаку Джокера": обнародована переписка Telegram-канал Антона Полякова

Поляков сорвал "атаку Джокера": обнародована переписка Telegram-канал Антона Полякова

"Джокер, дружище, это ты? Или это Богдан с Рябошапкой балуются?" – сыронизировал Поляков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее попавшая в секс-скандал бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина разоблачила пранки Джокера. Он потроллил ее в ответ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!