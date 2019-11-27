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29 ноября • обновлено в 12:39
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Дело замнут? Исключенный из "Слуги народа" Поляков сделал громкое заявление по Иванисову

3.9т
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Фракция "Слуга народа" и президент Украины Владимир Зеленский почти не комментируют судимость народного депутата Романа Иванисова за изнасилование с целью отвлечения внимания от этого скандала.

Такое заявление в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал исключенный из пропрезидентской политсилы народный депутат Антон Поляков.

"С Иванисовым последний раз общался на комитете, во время пленарной недели. Сказать точно, что там происходит я не могу. Так понимаю из заявлений Романа, он ищет подтверждения, что невиновен или проверку проводят. Я не понимаю", – рассказал нардеп.

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Поляков сделал громкое заявление по Иванисову

Поляков сделал громкое заявление по Иванисову

Фокус

По его словам, важно то, что Иванисов обманул своих избирателей, скрыв столь значимую страницу своей жизни.

"Тут уже как хватит духу главе фракции, нашему президенту. То, что фактически происходит попытка все информационно замять, криворожский скандал, Иванисов", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Антон Поляков Роман Иванисов
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Создается впечатление в слуги собирали все лучшее что есть в Украине.
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Червоний Данило
Червоний Данило
логичнее и правильнее было бы для самого Иванисова, это если его сейчас "опустят" прямо в раде и затем выгонят из фракции. а там ему прямиком в Оппоблок-За життя!
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