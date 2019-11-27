Дело замнут? Исключенный из "Слуги народа" Поляков сделал громкое заявление по Иванисову

Фракция "Слуга народа" и президент Украины Владимир Зеленский почти не комментируют судимость народного депутата Романа Иванисова за изнасилование с целью отвлечения внимания от этого скандала.
Такое заявление в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал исключенный из пропрезидентской политсилы народный депутат Антон Поляков.
"С Иванисовым последний раз общался на комитете, во время пленарной недели. Сказать точно, что там происходит – я не могу. Так понимаю из заявлений Романа, он ищет подтверждения, что невиновен или проверку проводят. Я не понимаю", – рассказал нардеп.
Поляков сделал громкое заявление по Иванисову
Фокус
По его словам, важно то, что Иванисов обманул своих избирателей, скрыв столь значимую страницу своей жизни.
"Тут уже как хватит духу главе фракции, нашему президенту. То, что фактически происходит – попытка все информационно замять, криворожский скандал, Иванисов", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Иванисов отбывал наказание за изнасилование.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование.
В Генеральной прокуратуре Украины рассказали, что предоставленная Рябошапкой информация является неподтвержденной.
Также появились резонансные документы по Иванисову – приговор суда, которым его признали виновным в групповом изнасиловании, а также указ второго президента Леонида Кучмы о помиловании нынешнего парламентария.
Жертва, изнасилованная депутатом от фракции "Слуга народа", заявила, что над ней надругалась группа из четырех парней, затащив в машину.
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала, что Иванисова исключили из политсилы.
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