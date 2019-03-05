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"Получит в морду и лезет целоваться": Подервянский озвучил рецепт "дружбы" с русскими

5.2тЧитать материал на украинском

Украинцы никак не смогут сосуществовать с руссиянами, потому что они не воспринимают нас, как самостоятельное государство.

Такое мнение высказал украинский писатель и художник Лесь Подервянский в программе "Realpolitik с Александром Хоруженко".

"Для русского есть такие вещи, как бравада, что мы на всех положить хотели", - говорит писатель.

Он также раскрыл секрет, как правильно разговаривать с русским, чтобы "заслужить его уважение".

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Лесь Подервянский

Лесь Подервянский

"На самом деле, в частном общении, ты с русским никогда не договоришься, пока он не получит от тебя в морду. Когда он получит в морду, вместо того, чтобы нанести ответный удар, он встанет из-под стола, и скажет :"Мужик, я тебя так уважаю" и лезет целоваться", - заявил писатель, отметив, что нормальные люди так себя не ведут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Подервянский дал четкое определение кац*пам.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Лесь Подервянский
Место
Украина
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Чисту правду каже Лесь Подеревянський про те як насправді треба з кацапвою розмовляти. Але зауважу, що рекламуючи той спосіб Лесь не робить ніякого відкриття. Давно вже відомо, що кацапва без пиздюлін, як без хліба, жити не в змозі. Лише тільки після отримання доброї пизди в кацапви мізки вмикаються
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Иванов Александр
Иванов Александр
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії 1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, - караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Иванов Александр, Якщо ти, тхір смердючий, цитуючи статті КК України, маєш на увазі захист кацапіцв, то ти сильно помиляєшся, бо кацапня до людей відношення не має. То свинота
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Давно знамо,що Десь хуйні не скаже. Про москалів завжди влучно.
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