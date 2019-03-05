"Получит в морду и лезет целоваться": Подервянский озвучил рецепт "дружбы" с русскими

Украинцы никак не смогут сосуществовать с руссиянами, потому что они не воспринимают нас, как самостоятельное государство.

Такое мнение высказал украинский писатель и художник Лесь Подервянский в программе "Realpolitik с Александром Хоруженко".

"Для русского есть такие вещи, как бравада, что мы на всех положить хотели", - говорит писатель.

Он также раскрыл секрет, как правильно разговаривать с русским, чтобы "заслужить его уважение".

Лесь Подервянский

"На самом деле, в частном общении, ты с русским никогда не договоришься, пока он не получит от тебя в морду. Когда он получит в морду, вместо того, чтобы нанести ответный удар, он встанет из-под стола, и скажет :"Мужик, я тебя так уважаю" и лезет целоваться", - заявил писатель, отметив, что нормальные люди так себя не ведут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Подервянский дал четкое определение кац*пам.

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