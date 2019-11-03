Главная Новости
3 ноября • обновлено в 19:48
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Получит наказание и унижение!" Кива пояснил угрозу "отрезать голову"

4.5т Читать материал на украинском

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива прокомментировал свои угрозы расправой незнакомому человеку возле Верховной Рады.

На своей странице в Facebook Кива заявил, что "на прошлой неделе за мной бегала группа провокаторов", за которыми якобы стоит активист из Одессы Сергей Стерненко. По поводу этого инцидента нардеп уже обратился в Национальную полицию.

"Если вы обратили внимание, я один из немногих депутатов в Раде и в политике, кто регулярно напоминает генпрокурору и власти о том, что преступник Стерненко, который зарезал многодетного отца в Одессе, должен сидеть в тюрьме. Но он на свободе.

Новости
"Были проститутки, а теперь дети?" Кива сделал намек о новых увлечениях "слуг народа"

Сегодня я единственный, кто стоит на его стремительном пути к признанию невиновным. Именно поэтому он и начал бегать за мной в компании своих друзей-пид**асов. И оскорблять меня и моих детей. По итогу, я обещаю, он получит свое наказание и заслуженное унижение", – написал Кива.

Стерненко и Кива

Стерненко и Кива

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Илья Кива Сергей Стерненко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
46
21
Смешно
1
Интересно
2
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колобов Макс
Колобов Макс
Забавный дрочило.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Чума на оба ваших дома.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кива красава, А СТЕРВЕНКО реально из боевых пыдарасов ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / мнения

ads pixel