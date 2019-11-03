"Получит наказание и унижение!" Кива пояснил угрозу "отрезать голову"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива прокомментировал свои угрозы расправой незнакомому человеку возле Верховной Рады.

На своей странице в Facebook Кива заявил, что "на прошлой неделе за мной бегала группа провокаторов", за которыми якобы стоит активист из Одессы Сергей Стерненко. По поводу этого инцидента нардеп уже обратился в Национальную полицию.

"Если вы обратили внимание, я один из немногих депутатов в Раде и в политике, кто регулярно напоминает генпрокурору и власти о том, что преступник Стерненко, который зарезал многодетного отца в Одессе, должен сидеть в тюрьме. Но он на свободе.

Сегодня я единственный, кто стоит на его стремительном пути к признанию невиновным. Именно поэтому он и начал бегать за мной в компании своих друзей-пид**асов. И оскорблять меня и моих детей. По итогу, я обещаю, он получит свое наказание и заслуженное унижение", – написал Кива.

Стерненко и Кива

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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