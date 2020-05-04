Получила почти 150 млн: Тимошенко официально стала миллионером

Народный депутат от "Батьківщини" Юлия Тимошенко внесла в электронную декларацию почти 150 млн гривен.

Такую гигантскую сумму политик получила от американской компании. Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп 8-го созыва и журналист Сергей Лещенко.

"Тимошенко задекларировала, что 24 апреля 2020 года она получила эквивалент 148 миллионов 345 тысяч 441 гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Вид дохода – “компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования”. Информацию о том, о какой компенсации идет речь и кто компенсировал деньги Тимошенко, в публичных источниках разыскать не удалось. Поисковик Google на момент этой публикации (4 мая. – Ред.) не находит сообщений в связке слов “Reid, Collins, Tsai LLP” и “Украина” или фамилии “Тимошенко”, – указал Лещенко.

Юлия Тимошенко

Он отметил, что доход от этой же компании (Reid, Collins, Tsai LLP) в 2019 году декларировал также депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко.

"18 июля 2019 года он указал получение дохода в размере почти 57 миллионов, а 19 июля получение доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 миллионов. В каждом случае Власенко видом дохода указал "иностранный доход”. Став легальным миллионером таким интересным способом, Юлия Тимошенко наконец-то сможет официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени", – подчеркнул Лещенко.

Декларация Тимошенко Скриншот

Декларация Власенко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко приехала в Верховную Раду на элитном Mercedes-Benz S 500.