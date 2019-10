"Получал $100 тысяч": Трамп выступил с новыми обвинениями к Байдену

Президент США Дональд Трамп собирается изучить дело о возможной коррупции, связанной с сыном экс-вице-президента и его конкурента Джо Байдена.

Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter, уточнив, что Хантер якобы получал 100 тысяч долларов в месяц от украинской газовой компании Burisma без какого-либо опыта в сфере энергетики.

"Спящий Джо сказал, что никогда не разговаривал с украинской компанией, а затем появилась фотография, где он играл в гольф с боссом компании и Хантером", — написал Трамп.

Президент США такде добавил, что Байден якобы получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, несмотря на отсутствие "опыта и без видимой причины".

....And by the way, I would LOVE running against 1% Joe Biden - I just don’t think it’s going to happen. Sleepy Joe won’t get to the starting gate, & based on all of the money he & his family probably “extorted,” Joe should hang it up. I wouldn’t want him dealing with China & U!