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7 октября • обновлено в 00:31
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"Получал $100 тысяч": Трамп выступил с новыми обвинениями к Байдену

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Президент США Дональд Трамп собирается изучить дело о возможной коррупции, связанной с сыном экс-вице-президента и его конкурента Джо Байдена.

Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter, уточнив, что Хантер якобы получал 100 тысяч долларов в месяц от украинской газовой компании Burisma без какого-либо опыта в сфере энергетики.

"Спящий Джо сказал, что никогда не разговаривал с украинской компанией, а затем появилась фотография, где он играл в гольф с боссом компании и Хантером", — написал Трамп.

Трамп против Байдена и его сына Хантера

Трамп против Байдена и его сына Хантера

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Президент США такде добавил, что Байден якобы получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, несмотря на отсутствие "опыта и без видимой причины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

  • В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

  • В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

  • 3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

  • Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

  • В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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Персоны
Дональд Трамп Джо Байден
Место
США
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