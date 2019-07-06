Полторак провел перестановки в руководстве ВСУ: что изменилось

Министр обороны Украины Степан Полторак назначил новым командующим Сил логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского и новым командующим оперативного командования "Юг" генерал-майора Игоря Палагнюка .

Как отметил министр в Facebook, генерал-лейтенант Олег Вишневский "имеет опыт выполнения задач как на командных, так и штабных должностях".

"Он прошел практически путь от лейтенанта до генерал-лейтенанта, занимая различные должности и имея соответствующую подготовку и образование. Убежден, что главным является то, что генерал Вишневский знает, какие проблемы есть в силах логистики, ведь он был командующим ОК "Юг", - добавил Полторак.

Олег Вишневский, судя по декларации, живет на одну зарплату. У него есть квартира, гараж и земельный участок в Новоград-Волынском (там дислоцируется 30-я бригада), ездит он на "Мазде-3" 2008 года.

Новым командующим оперативного командования "Юг" министр обороны назначил генерал-майора Игоря Палагнюка.

Полторак выразил надежду, что Палагнюку "удастся сделать все возможное для того, чтобы оперативное командование было более подготовленным".

В декларации Палагнюка – квартира, дом и два земельных участка в Черновицкой области, а также автомобиль ВАЗ 2007. Основным источником дохода указана зарплата военнослужащего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада Украины отказалась уволить главу Министерства обороны Степана Полторака, который занимает эту должность с 2014 года.

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