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Польша сделала шаг к примирению с Украиной: назван важный нюанс

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После того, как Польша признала неконституционными "украинские" поправки в закон об Институте национальной памяти, Киев должен сделать ответный шаг навстречу Варшаве, чтобы засвидетельствовать свою дружбу.

Об этом заявила в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Ирина Верещук. Эксперт призвала замолчать всех националистов, "кто рассказывает, что это не надо ценить".

Верещук напомнила, что ранее она была мэром города Рава-Русская, расположенного недалеко от украинско-польской границы.

"Я очень хорошо знаю, что поляки являются нашими добрыми соседями, братьями, самыми главными союзниками и партнерами. Это надо помнить и ценить. Союзничество мы имеем и в борьбе против "Северного потока-2". Нас нет в Европейском Союзе, нам сложно представлять свою позицию, а Польша – есть. И в НАТО Польша есть. Анджей Дуда, когда едет в США или на любой глобальный форум, всегда говорит про украинский вопрос и отражение атак России", – отметила эксперт.

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По ее словам, в Польше "все без исключения, от министра иностранных дел Чапутовича до премьер-министра Моравецкого" понимают важность Украины.

"Конституционный суд Польши признал неконституционными именно те три статьи закона Польши об Институте национальной памяти, по которым обратился Анджей Дуда в свое время. Давайте мы оставим позади тот конфликт, который и в самом деле был не нужен. Давайте и мы сделаем шаг вперед и сделаем что-то, чтоб продемонстрировать нашу благожелательность и направленность на то, чтобы эти отношения развивались в конструктивном русле", – отметила международник.

"Тут надо замолчать всем вятровичам, всем, кто из националистического лагеря рассказывает, что это ни о чем, что это не надо ценить", – подчеркнула эксперт.

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Верещук, комментируя исторические споры между странами, отметила, что "поляки из националистического лагеря часто были неправы, оскверняя могилы наших УНР и УПА".

"Когда они говорят о нашем Бандере, мы говорим про их Дмовского и Пилсудского. Мы имеем что им противопоставить, когда они говорят про Волынь, у нас тоже есть своя правда. Вопрос Волыни не исчезнет, главное – какие акценты будут поставлены в будущем относительно этого. Вопрос исторической памяти останется, Волынь уже была, этого не вернуть, не изменить, люди погибли с обеих сторон", – заключила она.

Польша сделала шаг к примирению с Украиной: назван важный нюанс

bigmir.net

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVУкраина - Польша
Персона
Ирина Верещук
Место
Польша
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