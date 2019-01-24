Польша сделала шаг к примирению с Украиной: назван важный нюанс

После того, как Польша признала неконституционными "украинские" поправки в закон об Институте национальной памяти, Киев должен сделать ответный шаг навстречу Варшаве, чтобы засвидетельствовать свою дружбу.

Об этом заявила в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Ирина Верещук. Эксперт призвала замолчать всех националистов, "кто рассказывает, что это не надо ценить".

Верещук напомнила, что ранее она была мэром города Рава-Русская, расположенного недалеко от украинско-польской границы.

"Я очень хорошо знаю, что поляки являются нашими добрыми соседями, братьями, самыми главными союзниками и партнерами. Это надо помнить и ценить. Союзничество мы имеем и в борьбе против "Северного потока-2". Нас нет в Европейском Союзе, нам сложно представлять свою позицию, а Польша – есть. И в НАТО Польша есть. Анджей Дуда, когда едет в США или на любой глобальный форум, всегда говорит про украинский вопрос и отражение атак России", – отметила эксперт.

По ее словам, в Польше "все без исключения, от министра иностранных дел Чапутовича до премьер-министра Моравецкого" понимают важность Украины.

"Конституционный суд Польши признал неконституционными именно те три статьи закона Польши об Институте национальной памяти, по которым обратился Анджей Дуда в свое время. Давайте мы оставим позади тот конфликт, который и в самом деле был не нужен. Давайте и мы сделаем шаг вперед и сделаем что-то, чтоб продемонстрировать нашу благожелательность и направленность на то, чтобы эти отношения развивались в конструктивном русле", – отметила международник.

"Тут надо замолчать всем вятровичам, всем, кто из националистического лагеря рассказывает, что это ни о чем, что это не надо ценить", – подчеркнула эксперт.

Верещук, комментируя исторические споры между странами, отметила, что "поляки из националистического лагеря часто были неправы, оскверняя могилы наших УНР и УПА".

"Когда они говорят о нашем Бандере, мы говорим про их Дмовского и Пилсудского. Мы имеем что им противопоставить, когда они говорят про Волынь, у нас тоже есть своя правда. Вопрос Волыни не исчезнет, главное – какие акценты будут поставлены в будущем относительно этого. Вопрос исторической памяти останется, Волынь уже была, этого не вернуть, не изменить, люди погибли с обеих сторон", – заключила она.

bigmir.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

Конституционный суд Польши признал неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе об Институте национальной памяти.

Власти Украины ранее заявляли, что данным законом Варшава пытается изобразить граждан Украины исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха". После отмены скандальных положений закона президент Украины Петр Порошенко поблагодарил своего польского коллегу Анджея Дуду за налаживание отношений между странами.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что решение Конституционного суда Польши – только первый шаг для нормализации отношений Варшавы и Киева.

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