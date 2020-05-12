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12 мая • обновлено в 18:08
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Польша приняла Стратегию национальной безопасности и назвала Россию главной угрозой

1.8т
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Во вторник, 12 мая, президент Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, в которой назвал Россию главной угрозой.

Об этом сообщает "Польское радио". Издание пишет, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что Стратегия национальной безопасности касается угроз, на которые должна реагировать польская армия. Одна из таких угроз – российская агрессия.

"Эта угроза, конечно, широко известна. Это агрессивная политика России. Мы противостоим этой политике, принимая активное участие в деятельности Североатлантического альянса. Солдаты польской армии дислоцируются на Восточном фланге НАТО, но не только в Польше, а также и в странах-союзниках по блоку НАТО, создавая новые части. Это, например, Войска территориальной обороны. Польские солдаты противостоят киберугрозе – мы создали кибервойска", – отметил глава Минобороны.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак

Позже на основе Стратегии национальной безопасности создадут подробные рекомендации по направлениям развития безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Польша потребовала от России компенсацию за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Российская военная угроза
Персона
Анджей Дуда
Место
Польша
Тег
Россия - страна-агрессор
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Карпенко Игорь
Карпенко Игорь
За то мы, все, знаем кто у шляхты свинарники чистит....
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Julius Evola
Julius Evola
хахаха! польские жопомои создали кибервойска!
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