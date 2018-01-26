Польша поддержала закон о "бандеризме": появилась реакция Киева

Сейм Польши своим законопроектом о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" пытается изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха".

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Досадно, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины", - говорится в заявлении.

Ведомство напоминает авторам законопроекта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим потерям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины.

"В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха", - отметили в МИД Украины.

Киев надеется, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит "политическую мудрость" относительно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений.

"Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинского-польских отношений", - добавили в министерстве.

Как сообщал "Обозреватель", Сейм Польши проголосовал за предложенный партие Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды украинских националистов.

Согласно нововведению, за отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее новый глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной.