Польша, Литва и Украина создали "Люблинский треугольник": что известно о новом формате

Польша, Литва и Украина создали новый формат трехстороннего сотрудничества – "Люблинский треугольник".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он станет важным элементом укрепления центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник". Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления центральной Европы, но также укрепления Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов", – сказал Кулеба.

По его словам, "Люблинский треугольник" сосредоточится на углублении взаимодействия между тремя странами.

"Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы "Люблинский треугольник" стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере", – отметил министр.

Кулеба добавил, что сотрудничество Украины, Польши, Литвы будет только расширяться, и не будет ограничиваться только вопросами обороны.

"Мы будем говорить об экономике, торговле, инвестициях, инфраструктуре, туризме – о всем том, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать центральную Европу еще сильнее, сделать Европу в целом еще сильнее в той большой борьбе, которая разворачивается в мире", – отметил глава МИД Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Украина и Польша договорились не допустить реализации "Северного потока-2".