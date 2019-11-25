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25 ноября • обновлено в 19:23
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"В России аплодируют": Полозов рассказал о реакции Москвы на уход Зеркаль

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Власти России с радостью воспримут отставку замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, которая ранее объявляла о своих планах уйти с должности.

О реакции Москвы на вероятный уход Зеркаль в эфире ObozTV рассказал российский адвокат Николай Полозов, защищающий освобожденных из плена украинских моряков.

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"Действия Елены Зеркаль и ее команды не вызывают радости у московских оппонентов. Потому что они четко, шаг за шагом, отстаивают позицию Украины. Успешно отстаивают. Тот факт, что член этой команды покидает ее, дает надежду российским властям, что другие люди, которые придут, будут менее принципиальными и будут не так жестко отстаивать украинскую позицию", – пояснил Полозов.

"Конечно, это с радостью воспринимается. Когда непримиримые противники уходят с арены боевых судебных действий", – отметил он.

На уточняющий вопрос ведущего, не аплодируют ли уже в России ожидаемой отставке Зеркаль, адвокат ответил: "Думаю, аплодируют, конечно же".

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По его мнению, если украинская команда продолжит придерживаться в международных судебных инстанциях той же линии, что и при Зеркаль, то шансы на успех у Киева "очень высокие".

"Если же политически будет дано указание вести себя как-то иначе – я не готов прогнозировать, как трибунал отреагирует на изменение позиции", – уточнил Полозов.

Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

facebook.com/lana.zerkal

Как писал OBOZREVATEL, ранее замглавы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что покинет свой пост сразу после процессуальных слушаний в Гааге по новому арбитражу, связанному с захватом Россией украинских моряков и кораблей в ноябре 2018 года.

Свое решение Зеркаль объяснила тем, что "не может оказывать сопротивление (России. – Ред.), будучи дипломатом внутри МИД, которое выполняет решения президента".

Последствия ухода Зеркаль прояснил директор Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел Сергей Корсунский. Он предупредил, что "заменить такого классного специалиста будет нелегко".

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Читайте все новости по теме "Украина против России в Гааге" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Украина против России в Гааге Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Николай Полозов Елена Зеркаль
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Срали мы хотели на шароварню и что там происходит
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Из серии "сам пошутил,сам и посмеялся"... Реакция Москвы? Там в курсе вообще о существовании какой-то зазеркаль? Климкин-то с Порошенко всем по хер, и судьба Украины вообще дело не Украины.
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