Скандальное решение ПАСЕ: в Молдове оправдались за подлянку Украине

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе заявил, что голосовать за возвращение России в ПАСЕ было сложно, но Ассамблея может оказать положительное влияние на страну.
Об этом он сообщил в прямом эфире на Facebook, пишет Deschide.md.
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УНИАН
По его словам, это было непростое решение для депутатов ПАСЕ, в том числе и для молдавских, которые признались, что даже в последнюю минуту не знали, какую сторону поддерживать.
"Лично я решил не голосовать за или против той или иной страны. Выбрал ПАСЕ, чтобы иметь возможность оказывать положительное влияние на все государства, включая Российскую Федерацию", – прокомментировал Нэстасе.
Политик подметил, что это не отменяет позиции по деликатным вопросам.
"Хочу заверить вас, что это голосование никоим образом не отменяет резолюции и позиции по таким деликатным вопросам, как Крым", – сказал Нэстасе.
Which delegations in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted against the resolution allowing for Russia's return to PACE? pic.twitter.com/o3DB3eYOum- Daniel Szeligowski (@dszeligowski) 25 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении характера санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Решение было принято в ночь на 25 июня. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. По правилам организации полномочия могут быть заново подтверждены в течение следующих 24 часов.
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