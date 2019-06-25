Скандальное решение ПАСЕ: в Молдове оправдались за подлянку Украине

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе заявил, что голосовать за возвращение России в ПАСЕ было сложно, но Ассамблея может оказать положительное влияние на страну.

Об этом он сообщил в прямом эфире на Facebook, пишет Deschide.md.

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По его словам, это было непростое решение для депутатов ПАСЕ, в том числе и для молдавских, которые признались, что даже в последнюю минуту не знали, какую сторону поддерживать.

"Лично я решил не голосовать за или против той или иной страны. Выбрал ПАСЕ, чтобы иметь возможность оказывать положительное влияние на все государства, включая Российскую Федерацию", – прокомментировал Нэстасе.

Политик подметил, что это не отменяет позиции по деликатным вопросам.

"Хочу заверить вас, что это голосование никоим образом не отменяет резолюции и позиции по таким деликатным вопросам, как Крым", – сказал Нэстасе.

Which delegations in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted against the resolution allowing for Russia's return to PACE? pic.twitter.com/o3DB3eYOum - Daniel Szeligowski (@dszeligowski) 25 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении характера санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Решение было принято в ночь на 25 июня. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. По правилам организации полномочия могут быть заново подтверждены в течение следующих 24 часов.

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