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Скандальное решение ПАСЕ: в Молдове оправдались за подлянку Украине

7.1тЧитать материал на украинском

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе заявил, что голосовать за возвращение России в ПАСЕ было сложно, но Ассамблея может оказать положительное влияние на страну.

Об этом он сообщил в прямом эфире на Facebook, пишет Deschide.md.

В Молдове оправдались за подлянку Украине

В Молдове оправдались за подлянку Украине

УНИАН

Новости
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По его словам, это было непростое решение для депутатов ПАСЕ, в том числе и для молдавских, которые признались, что даже в последнюю минуту не знали, какую сторону поддерживать.

"Лично я решил не голосовать за или против той или иной страны. Выбрал ПАСЕ, чтобы иметь возможность оказывать положительное влияние на все государства, включая Российскую Федерацию", – прокомментировал Нэстасе.

Политик подметил, что это не отменяет позиции по деликатным вопросам.

"Хочу заверить вас, что это голосование никоим образом не отменяет резолюции и позиции по таким деликатным вопросам, как Крым", – сказал Нэстасе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении характера санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Решение было принято в ночь на 25 июня. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

  • В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. По правилам организации полномочия могут быть заново подтверждены в течение следующих 24 часов.

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Место
Россия
Тег
ПАСЕ
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Крымский Москаль
Крымский Москаль
Крым тоже голосовал против возвращения России? ... )))
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Мирний Панас
Мирний Панас
Чмошники молдовские.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Шлюхи. Нам с разного рода поддонами (гон.донами и прочими ...донами) приходится сражаться. паРРаша первая среди ...донов. Венгрия и прочая шваль в том числе. Молдова? Да насрать. Справимся!
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Крымский Москаль
Крымский Москаль
Махал Махалыч, ипать, как тебя колбасит... )))
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