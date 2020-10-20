На местных выборах 5%-ный барьер проходят пять партий – соцопрос

На местных выборах 5%-ный барьер проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "За майбутнє".

Об этом говорят результаты опроса, проведенного 16-19 октября социологической группой "Рейтинг".

Согласно исследованию, 52% украинцев считают, что местные выборы в Украине ничего не изменят, 34% опрошенных заявили, что ситуация в их городе или селе после выборов улучшится.

Еще 6% респондентов считают, что ситуация в территориальных общинах станет еще хуже.

При этом, согласно данным опроса, среди граждан Украины зафиксировали постепенный рост позитивных ожиданий от выборов на местном уровне с начала исследования (начало сентября 2020 года).

В целом о своем участии в местных выборах заявили 61% опрошенных. 18% затруднились с ответом (50/50), еще 7% – возможно примут участие, 13% – маловероятно. Избирательная мобилизация постепенно растет в младшей и средней возрастных категориях.

В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 51%, 21% затрудняются (50/50), 9% – возможно, придут, 17% – маловероятно. За последние две недели число тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии, увеличилось.

58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% – не определились. Относительно высокий уровень определенности наблюдался среди самых старших респондентов.

Согласно данным исследования, условный 5%-ный барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" (16,7% тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,5%), "Европейская солидарность" (13,2%), "Батьківщина" (8,6%) и "За майбутне" (7,4%).

Опрос проводился среди жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5 тысяч респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 1,4%.

Ожидания от местных выборов ratinggroup.ua

Ожидания от местных выборов среди тех, кто определился ratinggroup.ua

Кто уже определился с выбором ratinggroup.ua

Кто примет участие в выборах ratinggroup.ua

Кто примет участие в выборах в случае обострения эпидемии ratinggroup.ua

Рейтинг партий согласно соцпопросу ratinggroup.ua

Как сообщил OBOZREVATEL, кандидат в депутаты от партии "Пропозиція" в городе Южноукраинск Николаевской области, директор предприятия "Южэнергострой" Дмитрий Литвиненко заявил о политическом давлении со стороны руководства облгосадминистрации и представителей партии "Слуга народа".