Половина украинцев не знают нардепа от своего округа – опрос

По состоянию на конец сентября 2020 года 50% украинцев не знают фамилии народного депутата, который представляет их округ в Верховной Раде Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг". В то же время отмечается, что 47% респондентов таки знают, кого из мажоритарщиков избрали в парламент.

50% украинцев не знают нардепа от своего округа. Социологическая группа "Рейтинг"

Кроме того, только треть участников опроса отметила, что по крайней мере раз лично видела нардепа от округа. Чаще всего опыт общения с политиком имели жители сел. Так же они в основном знают, кто избран ими в Верховную Раду.

Только треть избирателей видели своего представителя в Раде вживую. Социологическая группа "Рейтинг"

Отметим, что в опросе 19-22 сентября участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность – 5 000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования – не более 1,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинцев на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий. Речь идет о "Слуге народа" – 15,6%, "Оппозиционной платформе – За жизнь" – 11, 5%, "Европейской солидарности" – 11,0%, "Батьківщині" – 8,0% и "За майбутнє" – 5,9%.