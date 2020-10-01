Половина украинцев не знают нардепа от своего округа – опрос

По состоянию на конец сентября 2020 года 50% украинцев не знают фамилии народного депутата, который представляет их округ в Верховной Раде Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг". В то же время отмечается, что 47% респондентов таки знают, кого из мажоритарщиков избрали в парламент.

Кроме того, только треть участников опроса отметила, что по крайней мере раз лично видела нардепа от округа. Чаще всего опыт общения с политиком имели жители сел. Так же они в основном знают, кто избран ими в Верховную Раду.

Отметим, что в опросе 19-22 сентября участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность – 5 000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования – не более 1,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинцев на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий. Речь идет о "Слуге народа" – 15,6%, "Оппозиционной платформе – За жизнь" – 11, 5%, "Европейской солидарности" – 11,0%, "Батьківщині" – 8,0% и "За майбутнє" – 5,9%.