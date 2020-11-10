Вчера выписался из больницы. Борьбу с ковидом выиграно. Спасибо врачам, родным, друзьям.

И все же, этот пост не об оптимизме.

Я о полном провале противодействию пандемии в Украине.

Что должно был сделать за эти 7 месяцев Правительство?

В Украине в 2020 создано 136 новых, укрупненных районов.

Правительство должно создать 136 базовых антиковидних центров.

Это - 136 лабораторий для тестирования (200 350 млн грн)

Это - 136 кислородных пунктов (400 - 550 млн грн)

Это - 136 аппаратов кт (1000 - 1400 млн грн)

Это - страхование и доплаты врачам.

Ничего из этого не сделано.

В результате везде, особенно в селах и райцентрах, - полная невозможность попасть в инфекционную больницу. Бесплатные тесты - почти невозможны везде. Срок предоставления их результатов - неприемлем. Кислород возят из области в область в доисторических баллонах, если они есть.

30% врачей переболело ковидом. Никаких 300% премий не выплачивают; нет даже соответствующего постановления КМ.

Должны признать полное бездействие ВЛАСТИ.

При имеющихся финансовых ресурсах антиковидного фонда, в котором даже после дорожного строительства - 30 млрд грн.

Что с этим делать?

Ответ: гнать в шею правительство.

Не только козла отпущения грехов, которым хотят сделать министра здравоохранения. Потому что министр не принимает решений по финансированию. И не он закатывает в асфальт миллиарды антиковидних денег. Как, например, за неделю до выборов 10 млрд грн (!) Отдали на 30 км (!) бетонки под Решетиловкой. Это, кстати, вдвое дороже, чем те же работы той же фирмой при "барыге".

Коррупция, более 10 тыс новых больных ежедневно, беспомощность и ложь власти ...

Что еще должно произойти, чтобы осознать, что

Кабмин должен уйти?

Лучше - с парламентом "слуг народа", которые его сформировали и позволили правительственную преступное бездействие.

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