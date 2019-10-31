"Полный позор!" Женщины в Раде ополчились против Яременко из-за секс-скандала

Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Антонина Славицкая заявила, что она и ее коллеги намерены инициировать отзыв с должности главы комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко, который попал в секс-скандал в Раде.

Поведение нардепа от "Слуги народа" она назвала позорным. Заявление Славицкая сделала во время выступления с трибуны Верховной Рады, передает "Интерфакс Украина".

"Вчера мы были свидетелями ситуации непрофессионального и позорного поведения мужчины, который возглавляет комитет по иностранным делам. Возмущение вызывает не поведение этого мужчины, а череда вранья, которое посыпалось, оправдание такого поведения. Я считаю, что руководитель комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию и представлять нас на международной арене", – сказала Славицкая.

Она подчеркнула, что в комитете по иностранным делам есть много достойных женщин, готовых занять должность председателя. Также они намерены инициировать вопрос отзыва Яременко.

Славицкую поддержала нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Мы хотим поддержать выступления предыдущих коллег, что "слуги" в первую очередь должны думать о международной репутации Украины, а не когда глава профильного комитета подыгрывает определённым самим наихудшим мифам об Украине о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину. Это полный позор и нам также кажется, что глава комитета должен подать в отставку", – сказала Геращенко.

За отставку Яременко выступила и народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова.

"Нам звонят наши иностранные коллеги и партнеры, они возмущены. Я считаю, что во фракции "Слуга народа" есть много достойных женщин, которые могут возглавить этот комитет, в этом не должно быть никакой проблемы", – подчеркнула она.

Богдан Яременко попал в секс-скандал Uaportal

Как собщал OBOZREVATEL, ранее Яременко подтвердил, что переписка находилась в его телефоне, но назвал ее сфабрикованной. Однако появилось подтверждение, что нардеп уже давно зарегистрирован в соцсети для знакомств. Также он заявил, что жена звонила ему после инцидента и якобы поблагодарила.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder. В частности, на ролике видно, как нардеп зашел в приложение на смартфоне и начал рассматривать анкеты "предложенных" ему девушек.

Как известно, Богдан Яременко относится к группе влияния бизнесмена Игоря Коломойского. Нардеп женат и имеет двоих детей.

Позже в сеть слили новые переписки Яременко с девушками. Он интересовался у 20-летней собеседницы, сколько денег ей нужно в месяц.

В "Слуге народа" поддерживали идею легализации проституции. Будучи еще кандидатом в президенты, Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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