"Полный контакт": Путин признался в тесных переговорах с Зеленским

Глава РФ Владимир Путин заявил о "полном контакте" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В четверг, 14 ноября, на пресс-конференции в Бразилии по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия выступает за сохранение "нормандского формата". Возможность встречи с Зеленским в других форматах он исключил.

"Если уже будем встречаться, то чего же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован, ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом", – заявил Путин.

"Так-то мы с ним в контакте, мы с ним разговариваем по телефону. Полный контакт есть", – добавил он.

Зеленский и Путин

Как писал OBOZREVATEL, в Кремле отметили позитивную динамику в подготовке саммита в "нормандском формате" после разведения сил на Донбассе и заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, однако дата все еще не известна.

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