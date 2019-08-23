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"Полностью преданы!" В G7 выступили в поддержку Украины

1.3т Читать материал на украинском

Группа послов стран "Большой семерки" подтвердила свою готовность помогать Украине в проведении реформ.

Соответствующее послание, которое появилось в пятницу, 23 августа, на странице группы G7 (G7AmbReformUA) в Twitter, приурочили Дню Независимости Украины.

"По случаю Дня Независимости Украины группа послов G7 по поддержке реформ желает мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", – сказано в заявлении.

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В G7 выступили в поддержку Украины

В G7 выступили в поддержку Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

  • Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

  • Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

  • В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

  • Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

  • Также появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского на идею возвращения России в G8.

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Тема
День Независимости
Место
Украина
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Рюкзак с булочками готов.В обмен на землю и лес.Где ещё таких лохов найти?
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