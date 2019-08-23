"Полностью преданы!" В G7 выступили в поддержку Украины

Группа послов стран "Большой семерки" подтвердила свою готовность помогать Украине в проведении реформ.
Соответствующее послание, которое появилось в пятницу, 23 августа, на странице группы G7 (G7AmbReformUA) в Twitter, приурочили Дню Независимости Украины.
"По случаю Дня Независимости Украины группа послов G7 по поддержке реформ желает мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", – сказано в заявлении.
В G7 выступили в поддержку Украины
З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) August 23, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.
Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.
Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".
В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".
Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Также появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского на идею возвращения России в G8.
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