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"Полное взаимопонимание": глава ГБР поддержал одиозного Кивалова

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Университет одиозного Сергея Кивалова "Одесская юридическая академия" и Государственное бюро расследований нашли общий язык и подписали договор о сотрудничестве.

Сам же глава ГБР Роман Труба во время встречи с нардепом от "Оппоблока" активно его расхваливал. Сюжет на 9 минут об этом вышел на канале Кивалова, написал общественный и политический деятель Андрей Юсов в Facebook.

Роман Труба и Сергей Кивалов

Роман Труба и Сергей Кивалов

Скриншот с Youtube

Юсов осудил такие действия и напомнил, что Кивалов идет на внеочередные парламентские выборы. "Одним из его "первых и главных шагов", по его же словам, станет принятие нового законопроекта "О русском языке и языке национальных меньшинств". Кроме того, Кивалов "с целью защиты УПЦ МП" вместе с Митрополитом Агафангелом подписали меморандум о создании Центра юридической защиты УПЦ МП", – отметил активист.

"А на сайте ГБР так и написано: "Наша цель – привлечения виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы"", – сыронизировал Юсов.

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Персоны
Сергей КиваловРоман Труба
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