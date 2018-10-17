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"Полное фиаско в Украине": Порошенко мощно осадил Путина

199.2тЧитать материал на украинском

Стратегия президента России Владимира Путина по захвату Украины терпит полное фиаско. Он лишился союзников в мире.

"Согласно опросу, лишь 11% украинцев хотят залить Донбасс кровью и начать военную операцию. Я категорически не приемлю этот сценарий – повторить на Донбассе Грозный, когда город был уничтожен и счет на жертвы пойдет на сотни тысяч. Я этого не допущу. Потому что это украинцы. Это наши граждане. Это то, к чему стремится Путин. И это тот подарок, который мы ему никогда не сделаем. Стратегия Путина терпит сейчас полное фиаско", - заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу ZIK.

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По словам Порошенко, у Путина не осталось союзников в мире, после он потерял и церковь. В России экономический кризис.

"И объяснить, зачем это было, когда Украина была дружественным соседним государством, он никому не может и не сможет", - подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко расставил точки над "і" в конфликте РПЦ с Константинополем.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
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Стахов Леонид
Стахов Леонид
Смерть московському кремлю. СЛАВА УКРАЇНІ!
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2
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Salnikov Oleg
Salnikov Oleg
Панамский кондитер в очередной раз мощно выпустил газ в лужу.
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1
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Иванов Понтелеймон
Иванов Понтелеймон
Так я не понял кто мощно посадил Путина?
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