"Полное фиаско в Украине": Порошенко мощно осадил Путина

Стратегия президента России Владимира Путина по захвату Украины терпит полное фиаско. Он лишился союзников в мире.

"Согласно опросу, лишь 11% украинцев хотят залить Донбасс кровью и начать военную операцию. Я категорически не приемлю этот сценарий – повторить на Донбассе Грозный, когда город был уничтожен и счет на жертвы пойдет на сотни тысяч. Я этого не допущу. Потому что это украинцы. Это наши граждане. Это то, к чему стремится Путин. И это тот подарок, который мы ему никогда не сделаем. Стратегия Путина терпит сейчас полное фиаско", - заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу ZIK.

По словам Порошенко, у Путина не осталось союзников в мире, после он потерял и церковь. В России экономический кризис.

"И объяснить, зачем это было, когда Украина была дружественным соседним государством, он никому не может и не сможет", - подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко расставил точки над "і" в конфликте РПЦ с Константинополем.