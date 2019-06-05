"Полная вакханалия": в Украине начали "покупать" избирателей заранее

В преддверии парламентских выборов в Украине начали фиксировать массовую раздачу товаров и услуг от имени потенциальных кандидатов в народные депутаты.

Однако на данный момент это не является нарушением действующего законодательства, рассказал в эфире ObozTV глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Кошель объяснил, что эти факты не считаются подкупом до тех пор, пока политическая партия или политик не зарегистрированы субъектами избирательного процесса – т.е. не подали документы и не получили подтверждения от Центральной избирательной комиссии.

"Что бы сейчас не делали политики и партии: подкупали, раздавали конверты с деньгами, раздавали льготы, услуги – это не нарушение действующего законодательства", – подчеркнул он.

"То, что происходит сейчас, можно назвать полной вакханалией. Иногда это напоминает такие мини-супермаркеты: политики массово раздаривают родителям, детям и целевым группам пакеты, наборы, доплаты и т.д.", – отметил эксперт.

В этой связи Кошель удивился позиции МВД, которое открыло уголовное производство по факту раздачи мешков с сахаром в Луганской области.

"Можно открывать сотни, тысячи таких производств. Но это бесперспективные дела, пока политики не будут зарегистрированы как субъекты избирательного процесса", – сказал он.

Глава КИУ напомнил, что сейчас в Верховной Раде 199 депутатов-мажоритарщиков:

"Около половины из них – довольно зажиточные люди. Которые занимаются благотворительностью, псевдо благотворительностью, политической благотворительностью… Часто эти факты можно расценивать как факты банальной покупки голосов".

По его мнению, даже если депутаты Рады текущего созыва примут новый Избирательный кодекс с открытыми списками и без мажоритарки, его нормы будут применяться уже в следующих избирательных кампаниях.

"Я на 100% уверен, что если кодекс будет принят, то его вступление в силу будет отсрочено до конца 2020 года. Т.е. он не будет касаться парламентских выборов этого года. Что вполне естественно, потому что провести выборы по такой сложной системе, приняв закон перед стартом избирательной кампании – практически невозможно", – констатировал Кошель.

Гречка - символ подкупа избирателей в Украине twitter.com/radiosvoboda

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Однако подготовка к досрочным парламентским выборам столкнулась с рядом проблем. Так, у ЦИК не хватает времени на закупки и изготовление бюллетеней. А группа депутатов подала иск в Конституционный суд о незаконности указа президента.

Ожидается, что на пленарном заседании 6 июня Верховная Рада приступит к рассмотрению поправок ко второму чтению проекта Избирательного кодекса.

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