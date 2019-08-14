"Полная капитуляция Украины": Портников дал прогноз на переговоры Зеленского с Путиным

Президент Владимир Зеленский может договориться с главой России Владимиром Путиным исключительно о полной капитуляции Украины, поскольку весь Минский процесс – обычная имитация.

Такое мнение в своем блоге для "Еспресо" выразил украинский журналист Виталий Портников.

"Минский процесс имеет исключительно имитационный характер. Война все равно будет продолжаться ровно столько, сколько это необходимо России для ликвидации украинского государства или отказа от этой идеи. Речь идет не о годах даже, а о десятилетиях украинской обреченности на войну, кризисы, потери и разочарования", – написал он.

Зеленский и Путин Ракурс

По мнению Портникова, обе стороны заинтересованы в такой имитации. "Потому что для Украины продолжение процесса это одновременно продление санкций против России. А для России это доказательство своей "конструктивности", роли "посредника" и возможность посадить своих марионеток за стол переговоров с Украиной", – пояснил журналист.

Портников также прокомментировал увольнение Зеленским Романа Бессмертного из ТКГ.

"Возможно, у Зеленского сохраняются некоторые иллюзии относительно шансов договориться с Путиным – здесь Бессмертный может быть прав. Однако никакого значения это вообще не имеет. Зеленский ни с кем не договорится – иначе как на условиях, которые подразумевают полную капитуляцию Украины и ее быстрый демонтаж", – заверил Портников.

Виталий Портников Апостроф

По мнению журналиста, ни Зеленский, ни Запад в этом не заинтересованы. "Ну и еще не заинтересован украинский народ, проснется уже через несколько месяцев – и начнет происходить то, о чем ни Зеленский, ни Путин, ни Запад, ни сам украинский народ даже не догадываются. Одно могу пообещать: скучно не будет никому. И Роману Бессмертному также – просто он понял неизбежность процессов пробуждения одним из первых", – резюмировал он.

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