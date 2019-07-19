"Полная ерунда!" У Зеленского пояснили "конфликт" с Полтораком

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не было никакого конфликта.

Об этом "Українським Новинам" сообщил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка. Он был свидетелем ситуации и подчеркнул, что украинский глава не толкал министра.

"Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке и президент попросил Степана Полторака подождать. И все", – сказал Рябошапка.

Он добавил, что информация с якобы толчком Зеленского надуманная и не отвечает действительности.

КП

Напомним:

Видео того, как президент "оттолкнул" Полторака, было опубликовано телеканалом "НАШ".

В Минобороны опровергли эту информацию, уточнив, что Полторак и Хомчак просто сделали шаг назад, чтобы Зеленский пообщался с заместителем главы офиса президента.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, назвав чиновника "чертом" и "разбойником" из-за его судимости.

Также у президента произошла перепалка с и. о. главы Николаевской ОГА Вячеславом Бонем во время визита главы государства в Николаев 17 июня.

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