Полковника Исмаилова пытаются незаконно уволить с работы из-за выборов – "ЕС"

Легендарного полковника, бывшего командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины, а с прошлого года – военного комиссара Сумщины Валерия Исмаилова, который идет первым номером по списку партии "Европейская Солидарность" в Сумской областной совет, пытаются уволить с должности.

Об этом сообщил председатель Сумской территориальной организации партии Вадим Акперов.

Он отметил, что 20 сентября областная партийная конференция приняла решение о выдвижении Валерия Исмаилова во главе списка в областной совет. А 21 сентября стало известно о существовании приказа Министерства обороны Украины, по которому за надуманным предлогом, полковник Исмаилов освобождается от должности.

Как известно, законодательство Украины запрещает увольнять с работы кандидатов на выборах. Сейчас Валерий Исмаилов, который уже зарегистрирован в территориальной избирательной комиссии, собирается оформить отпуск на время избирательной кампании.

В партии "Европейская Солидарность" убеждены, что власть пытается таким образом наказать боевого полковника, участника АТО, который провел на фронте 425 дней, за поддержку оппозиционной политической силы.

Лидер партии "Европейская Солидарность", находясь в Сумах, лично представил Валерия Исмаилова в качестве кандидата в облсовет.

"Очень важно, чтобы местное самоуправление региона было представлено людьми с твердой украинской патриотической позицией, исповедующее европейские ценности. Пример такого человека – Валерий Исмаилов, который возглавит наш список в областной Совет Сумщины. Я его очень хорошо знаю, он на фронте с первых дней. И в трудный момент, в самые тяжелые операции от Славянска до Дебальцево реактивная артиллерия Сумщины, наши славные "Ураганы" помогали защищать украинскую землю. Все это в его боевой биографии", – сказал Порошенко.

Валерий Исмаилов с 2008 до 2018 года занимал должность командира воинской части А1476 (27-й реактивной артиллерийской бригады) Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Участник антитеррористической операции и операции Объединенных сил. В 2019 году назначен военным комиссаром Сумского областного военного комиссариата.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" выдвинула кандидатом в депутаты Сумского областного совета украинского военного Александра Морозова – киборга, который защищал Донецкий аэропорт, а в 2015 году попал в плен террористов.