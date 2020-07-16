Полковник США сказал, как заставить Путина освободить Крым и Донбасс

Президента России Владимира Путина невозможно заставить чисто дипломатическими методами освободить оккупированные Крым и Донбасс.

Как заявил в интервью "Цензор.НЕТ" атташе посольства США по вопросам армии и обороны, полковник ВВС США Томас Воффорд, Россия ведет гибридную войну против Украины.

"Это медиа, экономика, энергетика, дезинформация через СМИ, политика, дипломатия. И Украине необходимо сопротивляться во всех этих сферах", – отметил он.

По словам Воффорда, политика и дипломатия являются ключевыми сферами, в которых Украине необходимо бороться с Россией.

"Украинские политики и дипломаты в НАТО, ООН, Европарламенте и в Вене ведут сложнейшую борьбу и доказывают, что информация, которую преподносит Россия, не является правдивой. Но сопротивление должно оказываться во всех сферах", – подчеркнул полковник.

Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что накануне очередных президентских выборов в России 2024 года Путину может понадобиться "маленькая победоносная война".