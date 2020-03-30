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30 марта • обновлено в 11:29
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Политтехнолог объяснил отставку министра Уманского

3.4т
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Министр финансов Украины Игорь Уманский, уходя в отставку, показывает свою слабость на этой должности.

Такое мнение в Facebook высказал политтехнолог Петр Охотин, отметив, что первым "бежать с корабля" попытался министр здравоохранения Илья Емец.

"Этот Кабмин был консенсусным – в нем должны быть учтены интересы основных финансово-промышленных групп. Бороться с пандемией у него в планах не было. Первым пытался бежать с корабля министр здравоохранения Емец. В условиях пандемии. Теперь на выход отправят Игоря Уманского, министра финансов. По моему мнению, все, кто сейчас бежит с корабля Кабмина, показывают слабость", – пояснил эксперт.

Игорь Уманский

Игорь Уманский

ForumDaily

Также Охотин навел несколько примеров непрофессионализма Уманского. По данным политтехнолога, именно министр подготовил проект госбюджета, где планировалось сократить расходы на украинскую культуру, спорт и аэропорт "Днепр".

"Так же проще – просто взять и изменить в табличке цифры. А что? В то же время, мы понимаем, что сокращение денег на культуру – это капитуляция перед Россией. А остановка строительства аэропорта в Днепре – это уменьшение внутренней мобильности населения, упадок целого региона", – указано в сообщении.

Охотин акцентировал, якобы черновик изменений в бюджет, который получил премьер-министр Денис Шмыгаль, был "сделан кое-как". А сам финальный документ готовился чуть ли не самым премьером в ручном режиме.

"Об Уманском пишут, якобы он имеет опыт борьбы с кризисом. Мол, уже был и.о. министра финансов в 2009-2010 годах. Мы прекрасно помним тот период. Сказать, что управление было очень успешным нельзя. Об Уманском говорят как о человеке, который предлагал дефолт", – подчеркнул эксперт.

Охотин отметил, что на своем посту Уманский успел назначить Сергея Мельника и Светлану Воробей, о чьих профессиональных достижения он ничего не слышал.

"Видел комментарии о том, что Уманский якобы протестует против того, что Зеленский оставил голов ГПС и ГМС. Понятно, что Сергей Верланов и Макс Нефьодов находятся на очень важных должностях. И атака со стороны министра финансов на них логична. Однако основной вопрос: кого он предлагает на замену, и нет ли там своего интереса?" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Ирина Геращенко сообщила об отставке глав Министерства здравоохранения Ильи Емца и Министерства финансов Игоря Уманского. В то же время официально эту информацию у Емца опровергли.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Игорь Уманский Петр Охотин
Место
Украина
Тег
Министерство финансов
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Этот Кабмин был консенсусным – в нем должны быть учтены интересы основных финансово-промышленных групп..." - верно, так В ЭТОМ ЖЕ всё и дело. Есть интересы ОБЩЕСТВА, и есть интересы этих "групп". И если человек интересы общества ставит ВЫШЕ "групповых", то ему в этом "Кабмине" делать нечего. Вероятно, именно по этой причине он и уходит.
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