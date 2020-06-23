Полицию не пустили в Раду штрафовать нардепов за нарушение карантина

В Верховную Раду не пустили представителей полиции, прибывших для составления протоколов за нарушение народными депутатами правил карантина.

Об этом рассказал народный депутат фракции "Слуга народа", глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире канала "Украина 24". По его словам, он лично просил спикера парламента Дмитрия Разумкова вызвать полицию, чтобы наложить штрафы.

Он сообщил, что некоторые депутаты на заседаниях Верховной Рады игнорируют правила карантина, в частности не носят медицинские маски.

"К сожалению, есть какие-то вещи, что полиция не смогла зайти вместе с Госпотребнадзором в помещение Верховной Рады. Я считаю, что это надо исправлять", – заявил Радуцкий.

Он добавил, что парламентарии ничем не отличаются от других украинцев, поэтому они обязаны так же платить штрафы за нарушение законов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что одном из ресторанов Днепра 22 июня заметили депутатов партии "Слуга народа", местных мажоритарщиков и руководство ОГА. За одним столом сидели как минимум 8 человек, тем самым нарушая карантин.