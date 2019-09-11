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11 сентября • обновлено в 11:33
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Полиция выступила с громким заявлением по ДТП с Гонтаревой

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Полиция Лондона считает несчастным случаем наезд на экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву.

Об этом со ссылкой на британских правоохранителей информирует theБабель.

По словам полицейских, водитель Монир Малик, совершивший наезд, после ДТП не сбежал, а остался на месте.

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Его уже допросили и решили не задерживать, поскольку "подозрительных обстоятельств" инцидента не обнаружили.

Валерия Гонтарева

Валерия Гонтарева

НВ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
Англия Лондон
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