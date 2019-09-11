Полиция выступила с громким заявлением по ДТП с Гонтаревой

Полиция Лондона считает несчастным случаем наезд на экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву.
Об этом со ссылкой на британских правоохранителей информирует theБабель.
По словам полицейских, водитель Монир Малик, совершивший наезд, после ДТП не сбежал, а остался на месте.
Его уже допросили и решили не задерживать, поскольку "подозрительных обстоятельств" инцидента не обнаружили.
Валерия Гонтарева
НВ
Как сообщал OBOZREVATEL:
В конце августа Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы. Позже в сети появились фото и видео из больничной палаты с пострадавшей Гонтаревой.
Тем временем в Киеве неизвестные в ночь на 5 сентября сожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку Гонтаревой.
Сама Гонтарева уже заявила об угрозах в свой адрес и не исключила, что ей придется просить политического убежища в Великобритании.
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