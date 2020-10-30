Политсила Тимошенко выступила против законопроекта президента о роспуске КС

"Батькивщина" выступает категорически против антиконституционного законопроекту президента №4288 о роспуске КС, который является попыткой узурпировать власть и призывает парламент сосредоточиться на принятии разработанных партией законопроектов № 4292, 4293, которые позволят обеспечить эффективную деятельность антикоррупционных органов в строгом соответствии с Конституцией.

Об этом со ссылкой на заявление председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на странице в Facebook сообщает пресс-служба политсилы.

Лидер партии отметила, что "Батькивщина" – за электронное декларирование доходов и за жесткое уголовное наказание по незаконного обогащения. Именно поэтому фракция уже зарегистрировала в Верховной Раде законопроекты № 4292 и № 4293, которые ПОЛНОСТЬЮ и возобновляет работу антикоррупционный орган И ИХ реестра и приводят их деятельность в соответствие Основному закону.

В то же время Юлия Тимошенко назвала решение Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции справедливым и обоснованным и призвала немедленно прекратить информационный буллинг против КС, назвав его" террором против Украинского государства ".

"Несправедливо унижая Конституционный суд, вы унижаете Украинское Государство и посягаете на права и свободы граждан. Ни одна демократическая страна мира, которая себя уважает, никогда не позволила бы такого неуважения к своим органов судопроизводства. И Украина этого не позволит!" – заверила лидер "Батькивщины", добавив, что нужно ценить тот факт, что впервые в истории независимой Украины Конституционный суд не является карманным департаментом администрации очередного президента. И это всем нам нужно ценить.

Юлия Тимошенко призвала все фракции парламента выступить категорически против попытки Президента через свой законопроект №4288 уничтожить Конституционный суд и в грубо антизаконный способ подчинить его своей администрации.

"Это вопиющее неправомерным и неприемлемым шагом. Также невозможно отменить законом решения Конституционного суда. Даже смешно и абсурдно это предлагать. Законом возможно только поправить те статьи, которые признаны неконституционными. Именно это мы и предлагаем сделать", – заверила лидер партии.

Юлия Тимошенко предлагает всем фракциям ВРУ уже во вторник проголосовать за зарегистрированы "Батькивщиной" законопроекты №4292 и №4293, которые восстанавливают всю систему электронного декларирования, наказание за незаконное обогащение и другие важные элементы антикоррупционной системы.

"Я призываю всех не дестабилизировать страну, не разваливать остатки государственного управления и независимого судопроизводства, не бросать страну в хаос, а действовать всем вместе законно, эффективно и разумно", – резюмировала Юлия Тимошенко.