Политолог предупредил об угрозе манипуляции на эко-темах перед местными выборами

Политолог Андрей Ермолаев предупредил, что спекуляции вокруг экологических тем перед местными выборами могут стать поводом для вывода людей на улицы.

По его убеждению, манипуляции политиков будут только отвлекать внимание от решения важных для страны проблем в экологической сфере, сообщает "5 канал".

"У нас есть структуры и организации, которые могут себя представить. Проявления такого протеста хорошо организованы, владеют технологиями информационного обмена, коммуникаторами, системами обеспечения порядка и т.д. Эта угроза очень большая", – предупредил Ермолаев.

Ермолаев отметил: многие экологические бедствия, с которыми сталкивается Украина, – наводнения, пожары, отдельные техногенные случаи – связаны с загрязнением воды. По его словам, политические силы будут традиционно использовать такие яркие примеры экологических или техногенных катастроф, чтобы показать несостоятельность действующей власти.

В ряде регионов, предупреждают эксперты, спекуляции вокруг экологических проблем могут стать поводом и для вывода людей на улицы. С привлечением "псевдоактивистов", которые профессионально протестуют за деньги.