Политолог положительно оценил шансы Пальчевского попасть во второй тур

Кандидат в мэры Киева и лидер политсилы "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский имеет шансы попасть во второй тур.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Виктор Таран.

"Пальчевский. Хорошая идея – народного мэра. Методически не распыляется и собирает свой электорат. Кто-то скажет популист, а я скажу – рационализатор, который работая на свой электорат, имеет хорошие шансы зайти во второй тур", – написал он.

Также эксперт прокомментировал избирательную кампанию партии власти.

"Слуги" разочаровали. Имея уникальную возможность продемонстрировать вертикаль, они ею не воспользовались. Университет Шевченко не имеет никакого сакрального отношения к власти. Почему не ОП, Кабмин? Поэтому – мимо и заслуженная критика", – резюмировал Виктор Таран.

Ранее эксперт Игорь Петренко заявлял, что "Перемога Пальчевського" имеет потенциал попасть в парламент.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в мэры Киева и лидер политсилы "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский почтил память погибших курсантов в Харькове.