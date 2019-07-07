Политолог: общество должно бить тревогу по поводу ситуации на 216-м избирательном округе в Киеве

Журналисты, мониторинговые организации должны обратить внимание на ситуацию на 216-м избирательном округе, а также на другие округа, где старые политики, с помощью отработанных схем, пытаются пройти в парламент.

Такое мнение высказал политический эксперт Александр Антонюк.

"Действующему депутату парламента Александру Супруненко однажды это уже удалось, и теперь он хочет повторить трюк. На 216-м округе, внимание, одновременно зарегистрировались кандидатами в народные депутаты три древних компаньоны – тот же Супруненко, а также депутаты Киевсовета Виталий Павлик и Павел Тесленко. У них темное политическое прошлое, связанное с Партией регионов, с Черновецким, за ними – антигосударственные голосования, коррупционные схемы и дерибаны бюджетов, подкуп избирателей. Возникает вопрос: зачем им трем идти по одному округу? Но тут Супруненко снимается с выборов. И остается Павлик, который катает избирателей на корабликах, устраивает детские праздники в округе и заменяет почтовые ящики. Что мешает Супруненко передать Павлику свои схемы? Ну и еще один кандидат не будет лишним, к примеру, чтобы влиять на комиссии", – отметил Антонюк.

По его словам, гражданское общество должно срочно реагировать на такие факты.

"Все понимают, что реванш старых сил в новом парламенте – зло. Пока есть время, давайте действовать, надо бить тревогу по поводу таких округов", – призвал Антонюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп-миллиардер снялся с выборов в Киеве, но сетки могут работать на другого.

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