"Политизация недопустима": у Порошенко потребовали независимого расследования авикатастрофы МАУ в Иране

Политизация катастрофы украинского "Boeing 737" в Иране недопустимо. Украина должна требовать международного расследования с участием украинских представителей и проведение независимых экспертиз.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в эфире телеканала "Прямой".

"Мне не нравится, что происходит политизация этой трагедии. Украина должна настаивать на образовании международной комиссии, в которой будут привлечены украинские представители. Мы являемся субъектом этого процесса. Наш самолет потерпел катастрофу и мы имеем право знать все, что происходит и делается следственной комиссией.

Почти сразу от Ирана было сообщение, что это технические проблемы самолета, что позже было опровергнуто. Затем последовали сообщения от представителей Ирана об изуродовании черных ящиков и их невозможно расшифровать", – отметила она.

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"Не исключено, что командир экипажа подавал сигналы "SOS" после того, как самолету, с моей точки зрения, было нанесено внешнее воздействие. По фото видно, что секущиеся крылья и корпус самолета почти тождественны тому, что мы видели на снимках с MH17, только размеры этих секущихся и повреждений меньше, но это должны говорить эксперты", – добавила политик.

Кроме этого, Фриз отметила, что для Украины недопустима возможность передачи черных ящиков России для проведения экспертизы.

"Представители Ирана заявили о том, что они готовы передать черные ящики какой-то другой стороне, меня это тоже смущает. Потому что другая сторона имеет возможность расшифровать черные ящики может быть любая, например, Россия. Мы должны настаивать на создании международной комиссии с участием США, Канады, Швеции и Украины. Мы имеем право знать обо всем что произошло с нашим самолетом", – сказала парламентарий.

Она также подчеркнула, что команда Зеленского должна была предупредить украинских граждан об опасности нахождения на территории Ирана, Ирака и Персидского залива.

"После ликвидации генерала Сулеймани, украинская власть должна дать предупреждение гражданам Украины и авиа-перевозчикам о том, что нежелательно посещать этот район из-за угрозы жизни и высоком уровне опасности. Этого не было сделано. Это ложится на плечи нашей власти, как ответственность за несвоевременность сообщения об опасности посещения этого района", – подчеркнула Фриз.

Парламентарий выразила соболезнования семьям погибших и отметила, что надеется на установление причин этой катастрофы и виновных.

"Мы надеемся на это и будем молиться за тех, кто ушел в небо", – добавила она.

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