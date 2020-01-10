"Политизация недопустима": у Порошенко потребовали независимого расследования авикатастрофы МАУ в Иране

Политизация катастрофы украинского "Boeing 737" в Иране недопустимо. Украина должна требовать международного расследования с участием украинских представителей и проведение независимых экспертиз.
Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в эфире телеканала "Прямой".
"Мне не нравится, что происходит политизация этой трагедии. Украина должна настаивать на образовании международной комиссии, в которой будут привлечены украинские представители. Мы являемся субъектом этого процесса. Наш самолет потерпел катастрофу и мы имеем право знать все, что происходит и делается следственной комиссией.
Почти сразу от Ирана было сообщение, что это технические проблемы самолета, что позже было опровергнуто. Затем последовали сообщения от представителей Ирана об изуродовании черных ящиков и их невозможно расшифровать", – отметила она.
У Порошенко требуют независимого расследования авикатастрофы МАУ в Иране
"Не исключено, что командир экипажа подавал сигналы "SOS" после того, как самолету, с моей точки зрения, было нанесено внешнее воздействие. По фото видно, что секущиеся крылья и корпус самолета почти тождественны тому, что мы видели на снимках с MH17, только размеры этих секущихся и повреждений меньше, но это должны говорить эксперты", – добавила политик.
Кроме этого, Фриз отметила, что для Украины недопустима возможность передачи черных ящиков России для проведения экспертизы.
"Представители Ирана заявили о том, что они готовы передать черные ящики какой-то другой стороне, меня это тоже смущает. Потому что другая сторона имеет возможность расшифровать черные ящики может быть любая, например, Россия. Мы должны настаивать на создании международной комиссии с участием США, Канады, Швеции и Украины. Мы имеем право знать обо всем что произошло с нашим самолетом", – сказала парламентарий.
Она также подчеркнула, что команда Зеленского должна была предупредить украинских граждан об опасности нахождения на территории Ирана, Ирака и Персидского залива.
"После ликвидации генерала Сулеймани, украинская власть должна дать предупреждение гражданам Украины и авиа-перевозчикам о том, что нежелательно посещать этот район из-за угрозы жизни и высоком уровне опасности. Этого не было сделано. Это ложится на плечи нашей власти, как ответственность за несвоевременность сообщения об опасности посещения этого района", – подчеркнула Фриз.
Парламентарий выразила соболезнования семьям погибших и отметила, что надеется на установление причин этой катастрофы и виновных.
"Мы надеемся на это и будем молиться за тех, кто ушел в небо", – добавила она.
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте катастрофы.
В результате катастрофы самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
В посольстве Украины в Иране предварительно заявили, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Причиной назвали возгорание двигателя.
Спасатели обнаружили "черный ящик " украинского самолета Boeing 737, который разбился. Позже Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о катастрофе.
Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Boeing 737 компании МАУ потерпел крушение из-за механической неполадки. Он отметил: у него "есть подозрения", что авария с Boeing "могла быть чьей-то ошибкой". Впрочем, позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной катастрофы могла быть техническая неисправность.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
В СНБО Украины заявили, что среди возможных версий причин аварии самолета МАУ в Тегеране будет рассмотрена и атака зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
ЗРК "Тор" покупались Ираном у Российской Федерации. Этот комплекс умеет работать в автоматическом режиме и способен сам сбить практически любой быстро летящий объект.
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